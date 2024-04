Dal nuovo certificato alla mancata o scorretta applicazione - dopo le 10 di lunedì il problema Agid è rientrato

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Proviamo a ricostruire le circa 24 ore durante le quali il sito di, l’Agenzia per l’Italia digitale, è risultato non sicuro a causa della scadenza del. Nella mattinata di ieri, in seguitoconclusione del contratto di quattro mesi con l’autorità per la certificazione della sicurezza Let’s Encrypt, il sito diè risultato inagibile. Come abbiamo spiegato, non si è trattato di un“sostanziale”, quanto di una questione di awareness: non è proprio l’ideale per un’agenzia che monitora e controlla enti pubblici e privati nel campo delle loro azioni sul digitale ritrovarsi con unscaduto. LEGGI ANCHE > Cosa è successo aldel sito web dinuovamente attivo, la trafila dei ...