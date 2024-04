Dal derby al derby - l’Inter si gode lo Scudetto della seconda stella | i momenti cruciali del campionato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024)vince loe lo fa a cinque giornate dal termine. Ma soprattutto lo fa nel giorno delcontro il Milan, battuto nel match di andata per 5-1 e oggi con il risultato di 2-1. Di seguito, ecco ipiù importanti di una stagione storica per. INTER-MILAN 5-1 Inter e Milan non si affrontavano a pari punti in Serie A dall’11 maggio 2001 e finì 6-0 per i rossoneri. La rivincita perfetta se la prende Simone Inzaghi con un 5-1 che fa storia e che resterà scolpito nella memoria dei tifosi nerazzurri. Perquattro successi nelle prime quattro gare stagionali di Serie A per l’ottava volta, la prima dal 2019/20. Curiosità: Mkhitaryan ha segnato due soli gol in ...