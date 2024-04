Dal 5-1 nel derby alla Juve | i cinque momenti chiave per la seconda stella

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Una stagione dominata, in cui nessuno è mai riuscito a impensierire davvero l'Inter di Simone Inzaghi. Laè finalmente arrivata, così come il primo titolo per l'allenatore piacentino. Con due anni di ritardo, dopo quello scudetto sfuggito sul campo del Bologna nel 2022 e finito nella bacheca dei cugini rossoneri. Ma se in quell'occasione fu un campionato giocato punto su punto, l'Inter campione d'Italia 2023/24 è stata una schiacciassassi. Riviviamo la cavalcata dellaattraverso i 5della stagione nerazzurra. Il mercato estivo - Ai nastri di partenza nessuno avrebbe scommesso su un Inter più forte di quella dell'anno precedente. Si sprecavano le griglie scudetto in cui i nerazzurri entravano a fatica nelle prime due posizioni. Gli addii di ...