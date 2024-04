Da Venezia a Pechino in bicicletta per celebrare Marco Polo 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 aprile 2024) AGI - Un viaggio lungo più di 100 giorni e 12.000 chilometri peril 700esimo anniversario della morte diPolo. La spedizione, inserita nel calendario ufficiale delle celebrazioni promosse dal Comitato Nazionale istituito dal Ministero della Cultura, attraverserà infatti le terre narrate da "Il Milione" in un'avventura tra i richiami del passato e le sfide del presente. "Ci piace pensare che le motivazioni con cui ci imbarchiamo in questa impresa non sono poi così dissimili da quelle che spinseroPolo ad affrontare il suo viaggio in Catai: il desiderio di conoscere altri mondi e altre genti, ed entrarvi in contatto per favorire il dialogo e la comprensione reciproca. Nonostante i tempi siano certamente diversi da quelli di, crediamo che oggi come allora ci sia la stessa necessità di dialogo e ...