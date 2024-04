Da Mosul lanciati cinque missili verso una base Usa in Siria Ripresi i colloqui tra Iran e Usa sul nucleare

Attacco a base americana in Siria, razzi dall'Iraq. Kataib Hezbollah minaccia: «È solo l'inizio» - Almeno cinque razzi sono stati lanciati dalla città irachena di Zummar, a nord-ovest di Mosul nella provincia di Nineveh, verso una base militare americana nel nord-est della Siria. Lo hanno riferito ...leggo

Gerusalemme, due feriti in un sospetto attentato terroristico. Attacchi contro base Usa in Siria - Le forze di polizia israeliane stanno cercando gli aggressori che questa mattina con due auto hanno speronato e investito alcuni pedoni a Gerusalemme. In uno dei veicoli è stata trovata un’arma da fuo ...editorialedomani

Razzi dall'Iraq contro una base Usa in Siria - Diversi razzi sono stati lanciati dal nord dell'Iraq in direzione di una base della coalizione internazionale anti-jihadista a guida Usa in Siria: lo affermano le forze di sicurezza irachene, dicendo ...ansa