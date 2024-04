D18 - Roma Nor - Domani notte chiuso ramo immissione su A1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sulla D18 Diramazionenord dalle ore 22 di martedì 23 alle 6 di mercoledì 24 aprile saràildisulla A1 Milano-Napoli, da/Grande Raccordo Anulare verso Firenze, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: percorrere la A24-Tee seguire le indicazioni per la A1; percorrere la rampa che dalla Diramazionenord immette sulla A1 verso Napoli, uscire a Guidonia Montecelio e rientrare da questa stazione in direzione di Firenze. (Red/Dire)