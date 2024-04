Curling misto - l’Italia liquida anche la Turchia e tiene vivo il sogno playoff ai Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.36: Per oggi è tutto, appuntamento a domani per la sfida contro la Danimarca alle 13.00. Grazie per averci seguito e buona serata! 19.35: Bella giornata, quella dell’Italia che ha travolto 8-2 il Giappone e 8-3 la Turchia! Due vittorie che portano a quattro successi il bottino azzurro dopo i primi cinque incontri del round robin. Ne mancano ancora quattro alla fine della prima fase con Danimarca, ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Turchia, partita valevole per la nona sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. Stefania Constantini e Francesco De Zanna, dopo aver affrontato il Giappone in mattinata, tornano sul ghiaccio per conquistare un altro successo e tenere vivo il sogno. La coppia azzurra deve vedersela ora con la compagine turca, che nella prima sessione ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.33: Corto l’ultimo tiro turco, l’Italia può andarsi a prendere 3 punti e chiudere il match 19.31: Sono tre le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri del settimo end 19.27: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del settimo end 19.24: per questione di millimetri la stone turca (che sembrava dentro) è fuori dalla casa e dunque arriva un solo punto per i turchi. E’ andata benissimo ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Turchia, partita valevole per la nona sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. Stefania Constantini e Francesco De Zanna, dopo aver affrontato il Giappone in mattinata, tornano sul ghiaccio per conquistare un altro successo e tenere vivo il sogno. La coppia azzurra deve vedersela ora con la compagine turca, che nella prima sessione ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.22: Non riesce la Turchia a bocciare e a lasciare nella casa la terza stone. Sicuramente c’è un punto per i turchi ma potrebbero essere anche due, si va alla misurazione perchè la stone esterna sulla sinistra è al limite 19.20: Rischia grosso la squadra azzurra. Sono tre le stone turche a punto quando mancano 2 tiri al termine dell’end, difficilissimo tentare la bocciata doppia 19.17: Due stone ... (oasport)