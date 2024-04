Cup unico Lombardia | quando sarà attivo - dove e cosa cambia La misura finalmente in arrivo che punta a tagliare le liste d’attesa

(Di lunedì 22 aprile 2024) Milano – Novità insul fronte della sanità lombarda: si avvicina l’atteso debutto del Centroper le prenotazioni. "Entro la fine del 2024 in otto enti sanitari pubblici e in due privati è prevista l’attivazione del Cup”. Come spiegato dall'assessore al Welfare della RegioneGuido Bertolaso “è stata aggiudicata la gara da due società” e “il 5 giugno ciil collaudo di questo impianto”. Il Cupquindi attivato “in via sperimentale entro la fine di giugno nell'Asst franciacorta, seandato a buon fine il collaudo”, poi “dal 30 settembre ciil completamento di tutta l'area della provincia di Brescia e il 31 dicembre allargheremo l'attività a otto enti sanitari pubblici e due privati” ha ...

Il pagamento dell‘ Assegno unico di aprile viene erogato dall’Inps nei giorni 17, 18 e 19. Chi non abbia presentato un Isee aggiornato potrebbe però ritrovarsi con un pagamento pari all’importo ...

