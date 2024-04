Cresce il riuso tra mercatini e waste pickers Alessandro Stillo | Un impegno nato al Balon di Porta Palazzo

Italia campione del riciclo, ma sulla raccolta dell’umido e sul recupero del biowaste bisogna fare di più - Merito del Crescente ricorso delle industrie ai processi integrali di digestione anaerobica, una tecnica più remunerativa della sola produzione di compost. Compost che, tra ammendanti e derivati vari, ...corriere

Achillea verso ricavi a 4 milioni, sale l’export di succhi negli Usa - L’azienda piemontese rilevata dal Polo del Gusto Illy, il marchio di prodotti a base di frutta Cresce grazie anche al supporto di Domori. L’ad Fabrizio ...nordesteconomia.gelocal

Second hand sempre più di moda anche in Italia, soprattutto tra la GenZ - L’Osservatorio Second Hand Economy condotto da BVA Doxa per Subito, giunto alla sua decima edizione, mostra attraverso i risultati dell’indagine 2023 il passaggio della compravendita di usato da compo ...finanza