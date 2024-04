‘Costiera’ - tutte le anticipazioni sulla nuova serie in onda su Prime Video

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sarà disponibile nei prossimi mesi del 2024,, unaproduzione italiana dal respiro internazionale, in arrivo su. Cast vario, con un protagonista ben noto ai fan di “Grey’s Anatomy”. Parliamo di Jesse Williams, il dottore Jackson Avery che ha lasciato la storicatv per nuove avventure nel campo del piccolo schermo. Accanto a lui, anche attori italiani come Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon. A seguire tutto quello che c’è da sapere e lesull’attesa. La trama racconta la storia di Daniel De Luca (interpretato da Jesse Williams), ex marine di origini italiane che decide di tornare nella costiera amalfitana per un nuovo incarico, quello di problem solver in uno degli alberghi più ...