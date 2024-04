Costantino Vitagliano si confessa con Caterina Balivo | I medici non sanno come curare la mia malattia - ero affamato di soldi

L'ex tronista di Uomini e Donne ha ricordato il desiderio di riscatto degli inizi carriera e, in particolare, la voglia di gratificare con doni e vacanze i suoi genitori . «Ma a loro non serviva ...

Un viaggio nella fama: la storia di Costantino Vitagliano Costantino Vitagliano , noto per la sua esperienza come tronista in Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha recentemente condiviso ...

Costantino Vitagliano si confessa con Caterina Balivo: «Ero affamato di soldi. I medici non sanno come curare la mia malattia» - Costantino Vitagliano è forse stato il tronista di Uomini e Donne più famoso della storia del programma. Nell'ormai lontano 2003, il classe 1974 è stato il protagonista ...ilmessaggero

Costantino Vitagliano: «Ero affamato di soldi, volevo dare ai miei genitori e a me stesso quello che non avevo mai avuto» - L'ex tronista di Uomini e Donne ha ricordato il desiderio di riscatto degli inizi carriera e, in particolare, la voglia di gratificare con doni e vacanze i suoi genitori. «Ma a loro non serviva niente ...vanityfair

Uomini e Donne, protagonista in ospedale: la lotta contro la malattia - Situazione molto difficile è quella che sta vivendo un volto di Uomini e donne. La dura lotta contro la malattia l'ha portato in ospedale.abruzzo.cityrumors