Cos’è l’effetto Streisand e perché il caso Bortone ne è un esempio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 aprile 2024) Scritto, censurato, chiacchierato e, soprattutto molto cercato. Il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile ha ricevuto un’attenzione mediatica, e non solo, molto ampia. Sicuramente per il suo contenuto di grande valore, ma anche e soprattutto per via delle polemiche e delle dinamiche che sono gravitate intorno la sua mancata lettura da parte di Scurati durante Chesarà, il programma di Rai 3. Una mancanza ovviata poi dalla padrona di casa, Serena, che ha deciso di leggerlo lei stessa, andando contro a quella che tanti hanno additato come una censura. Questoè un buondi Effetto. Scopriamosi chiama così. CheCapita spesso che alcuni eventi, foto o dinamiche più o ...