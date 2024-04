Cos’è il conflitto uomo-elefante e perché rappresenta una grave minaccia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ilè unproblema di convivenza tra elefanti ed esseri umani, che mette in pericolo non solo la sicurezza delle persone e la sopravvivenza degli animali, maanche la salute degli ecosistemi e le tradizioni delle comunità rurali: esacerbato dall’espansione umana, dalla deforestazione e dall’urbanizzazione, in Sri Lanka ilcontinua a far registrare il più alto numero di morti di elefanti e il secondo più alto numero di morti umane dopo l’India.