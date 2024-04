Cosa cambia dopo lo scudetto | ecco chi arriva e chi parte - tutti gli scenari e i nomi

Il contenuto delle Bollette sarà sempre meno complicato: quali sono le novità introdotte dall'Arera e quando diventeranno operative (ilgiornale)

Milano – Novità in arrivo sul fronte della sanità lombarda: si avvicina l’atteso debutto del Centro unico per le prenotazioni. "Entro la fine del 2024 in otto enti sanitari pubblici e in due privati è prevista l’attivazione del Cup unico”. Come spiegato dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso “è stata aggiudicata la gara da due società” e “il 5 giugno ci sarà il collaudo di questo impianto”. Il Cup unico sarà quindi ... (ilgiorno)

Bologna, 22 aprile 2024 – Successione e donazione: cosa cambia? Quali sono le nuove norme introdotte dal decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri? A fare chiarezza è Alberto Valeriani, presidente del Consiglio notarile di Bologna, intervistato per comprendere nel merito alcuni passaggi della riforma. La differenza tra donazione e Successione? Le imposte di Successione e donazione come sono regolate? Ci sono ... (ilrestodelcarlino)

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – L'Ucraina sarà in grado di limitare la portata dell'offensiva delle forze armate russe se gli aiuti statunitensi arriveranno rapidamente. Lo ha affermato l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Il think tank americano ha sottolineato che, nonostante i russi si stiano preparando per una nuova offensiva militare durante i mesi estivi, l'Ucraina sarà probabilmente in grado di attenuare le ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – L'Ucraina sarà in grado di limitare la portata dell'offensiva delle forze armate russe se gli aiuti statunitensi arriveranno rapidamente. Lo ha affermato l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Il think tank americano ha sottolineato che, nonostante i russi si stiano preparando per una nuova offensiva militare durante i mesi estivi, l'Ucraina sarà […] L'articolo Ucraina-Russia, Kiev e le armi Usa: cosa cambia ora? L’analisi ... (webmagazine24)