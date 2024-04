Corsi di inglese | il voucher per studiare online con Burlington English Italia

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nel mondo dell'istruzione, possedere competenze in linguaè essenziale. Per acquisire abilità comunicative efficaci e ottenere una certificazione del proprio livello, la scelta del metodo di apprendimento è fondamentale.offre un'opportunità unica per lo studiocon lo Speaking Course. L'articolo .

Londra, Jim Ratcliff a 71 anni corre la maratona poi va allo stadio a vedere il suo United - Il miliardario inglese di 71 anni, uomo più ricco del Regno Unito, presidente di INEOS e comproprietario del Manchester United, in mattinata ha corso la maratona di Londra, completando il percorso di ...sport.sky

Corre in topless la maratona di Londra dopo una mastectomia per il cancro al seno: la storia di Louise Butcher fa il giro del web - La donna ha scelto di correre la maratona senza nascondere la mastectomia per "ridurre lo stigma" che circonda "il non avere seno" - LA STORIA ...ilfattoquotidiano

Regno Unito sempre più irraggiungibile: il visto si ottiene solo se si ha un reddito minimo di almeno 45.000 euro - A 3 anni dalla Brexit – in vigore da gennaio del 2021 – si allontana sempre più il Regno Unito, che ora per quanti studenti, giovani che da anni impegnavano le proprie vacanze per i “lavoretti” a Lond ...tecnicadellascuola