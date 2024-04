Corriere dello Sport – ma la Lazio lo tiene

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 22 aprile 2024) 2024-04-22 09:58:22 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: ROMA – Te ntación blanca. Pazzi di Gila, anche in Liga: le voci di mercato diventano grida quando c’è di mezzo il Real Madrid. Soltanto rumors, per il momento, ma in Spagna sono sicuri: il club in cui è cresciuto è pronto a riportarlo a casa sfruttando la percentuale sulla futura rivendita stabilita nel 2022. Calcoli presto fatti: ladovrebbe riconoscere al Real il 50% sulla vendita del classe 2000, che a quel punto tornerebbe alla squadra di provenienza per la metà del prezzo. Lotito e Fabiani non hanno programmato nessuna cessione per il centrale, anzi, pensano che il suo valore di mercato possa ulteriormente crescere con almeno un’altra stagione da protagonista in Serie A. È un pezzo da blindare, esploso all’improvviso grazie all’emergenza che ha “costretto” Sarri a ...