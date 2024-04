Corriere dello Sport – Lazio vigile su Gosens | può lasciare l’Union Berlino

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 22 aprile 2024) 2024-04-22 09:28:55 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: In Argentina insistono, continuano a pensare che ci sia lasulle tracce di Nicolas Valentini, difensore centrale del Boca Juniors, 23 anni, fuori rosa da pochi giorni per via del no al rinnovo. Per l’Inter non è una prima scelta. A gennaio laaveva smentito d’essere sulle sue tracce. Chissà se con l’arrivo di Tudor gli scenari sono cambiati. «Stiamo rivedendo il nostro scouting perché ci sono richieste diverse rispetto al modulo di Sarri», aveva detto in settimana il diesse Fabiani. Valentini è in scadenza a dicembre, spera di partire a giugno. Il Boca però minaccia di non liberarlo, chiede un indennizzo. Valentini o meno, laha bisogno di due centrali da aggiungere agli attuali. La difesa a 3 ...