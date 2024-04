Controlli a tappetto a Carrara. Trovati e arrestati tre pregiudicati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 – Sono centinaia le persone e i mezzi controllati negli ultimi giorni dalle pattuglie dei carabinieri dial fine di contrastare ogni forma di illegalità. L’operazione ha dato i suoi risultati, infatti nel bilancio complessivo sono stati rintracciati e portati in carcere tre. Il primo arresto riguarda un 36enne dicolpito da un ordine di cattura della procura di Massa, che ha disposto la sua carcerazione per una pesante condanna che riguardava questioni di droga risalenti a qualche anno fa. Gli altri due arresti, invece, hanno visto finire in manette due uomini che stavano beneficiando di misure alternative al carcere, ma che invece di rispettarle hanno trasgredito le regole stabilite dal giudice e perciò entrambi sono tornati in cella. Gli arresti portati a ...