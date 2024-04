Continua lo spoglio dei voti in Basilicata Bardi in netto vantaggio su Marrese

(Di lunedì 22 aprile 2024) AGI - Dopo la chiusura delle urne inprocede lodelle schede che eleggerà il prossimo consiglio regionale. Nonostante il risultato sia ancora parziale il distacco tra Vito(centrodestra, sostenuto da 7 liste) e Pietro(centrosinistra) è molto. Tanto che il primo a parlare, con estrema sicurezza, è stato proprio: "In attesa di un dato più vicino a quello definitivo, si delinea a ogni modo una vittoria chiara della nostra coalizione. Voglio ringraziare i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta". Lo afferma in una nota il Presidente della Regione. "È una grande responsabilità - ha aggiunto - che sento verso tutti loro, anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati ...

