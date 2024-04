Conte-Napoli - mosse concrete di De Laurentiis | ma c’è un problema

Napoli, 22 aprile 2024 – Si scrive Castellani ma si legge trappola per il Napoli, che a maggior ragione in una stagione tutt'altro che fortunata e positiva inciampa contro l'Empoli, al quinto successo in un lustro contro un avversario che stavolta ha ben altri problemi da risolvere che quelli causati da una 'semplice' questione di cabala o trend. In realtà, anche un presidente interventista come Aurelio De Laurentiis stavolta, dopo che neanche ... (sport.quotidiano)

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato di Antonio Conte, tecnico accostato al Napoli ma anche al Milan (pianetamilan)

Dopo l’ennesima sconfitta di questa stagione contro l’Empoli, scrive SportMediaset, è chiaro che il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, si sia messo a lavorare ancora con più attenzione alla questione nuovo allenatore Il problema è essenzialmente uno: per un motivo o per un altro, la situazione di tutti e tre i principali candidati (Antonio Conte, Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini) alla panchina azzurra impone invece pazienza. “Lo ... (ilnapolista)

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: secondo il Corriere dello Sport è corsa a due. Il futuro del Napoli sembra ormai definito. A dare la spallata decisiva al mini ciclo scudetto ci ha pensato la prestazione vergognosa offerta dagli azzurri contro l’Empoli. De Laurentiis, infatti, è sempre più convinto che l’unica strada percorribile per rinascere in tempi brevi sia quella della rivoluzione estiva. Il primo ... (spazionapoli)

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: secondo il Corriere dello Sport è corsa a due. Il futuro del Napoli sembra ormai definito. A dare la spallata decisiva al mini ciclo scudetto ci ha pensato la prestazione vergognosa offerta dagli azzurri contro l’Empoli. De Laurentiis, infatti, è sempre più convinto che l’unica strada percorribile per rinascere in tempi brevi sia quella della rivoluzione estiva. Il primo ... (spazionapoli)