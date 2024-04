Confine del colore - Jack Johnson | un nero campione del Mondo di pugilato tra i massimi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 22 aprile 2024). Undeldi. Per di più, tra i. Unche oltre a sconfiggere con facilità gli avversari bianchi non rispettava le regole. Non stava al suo posto. Insopportabile. In specie in unyankee – primi decenni del Novecento – nel quale le ‘leggi Jim C