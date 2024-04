Conferenza Allegri pre Lazio Juve di Coppa Italia – VIDEO

(Di lunedì 22 aprile 2024)stampa: le parole del tecnico alla vigilia di, valida per la semifinale di ritorno diDopo il pareggio contro il Cagliari in campionato, i bianconeri vanno a caccia della finale di. All’Olimpico di Roma si giocherà: nella gara a Torino i bianconeri si sono imposti

La Juventus, dopo aver archiviato una fase di stagione molto complicata, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro il Cagliari nel match valevole per la trentatreesima giornata del ...

Alla vigilia di Cagliari-Juventus ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa : rivedi di seguito tutte le sue parole nel video. Il tecnico bianconero ha presentato la sfida, che si ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Juve Allegri : «Ora conta solo il campo: la società poi deciderà il ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rinnovo De Rossi , i dettagli sull’accordo raggiunto con la ...

Tanta attesa per la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Juventus . ecco quando parlerà Massimiliano Allegri in conferenza stampa Massimiliano Allegri terrà la consueta conferenza stampa pre-partita ...

Allegri , allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio in Coppa Italia Allegri , allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla ...

Pagina 0 | Allegri, pressione Juve e il futuro: "Un allenatore in un contesto o in un altro" - Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri presenta la sfida contro i biancocelesti nella consueta Conferenza stampa della vigilia. "Troveremo una Lazio che vorrà fare la partita con grande ...tuttosport

Lazio-Juve, Allegri: "Vietato pensare sia facile. Futuro Società ha diritto di valutare" - Vigilia della semifinale di ritorno in Coppa Italia per Allegri che martedì 23 aprile affronta la Lazio dopo il 2-0 dell’andata allo Stadium: "Non bisogna pensare che sia facile visto il vantaggio, ...sport.sky

Allegri: "Non bisogna avere paura di non vincere. Campionato ancora lungo" - Le parole di Massimiliano Allegri in Conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno contro la Lazio ...gianlucadimarzio