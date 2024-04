Concorso ASL CN1 di Cuneo | 6 posti per Dirigente medico

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di lunedì 22 aprile 2024) Seispecializzato da diversi anni e desideri occupare una posizione di maggior rilievo? Oppure sei un ambizioso specializzando che vorrebbe dare uno slancio alla propria carriera in ambito sanitario? Buone notizie in entrambi i casi, grazie alla riapertura dei termini delpubblico da parte dell’ASL CN1 di, per l’assunzione di 6 Dirigenti Medici da destinare all’area della Medicina d’Emergenza. Oggi è l’ultimo giorno per presentare domanda, affrettati! Avrai, dunque, la possibilità di essere assunto a tempo indeterminato in un ruolo di dirigenza presso una struttura di assistenza locale, purché tu sia risultato fra i vincitori a seguito del superamento delle prove concorsuali. Nei prossimi paragrafi vedremo più nel dettaglio come si struttura ilpubblico, mentre di seguito potrai scaricare ...