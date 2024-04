Con questo “trucco” puoi far aumentare del 93% il numero di farfalle nel tuo giardino

Candidature e cambi di casacca - Malcostume, favori, compravendita di voti: l'esperienza personale da candidato per vedere dall'interno i meccanismi a volte perversi - sia a destra sia a sinistra - della campagna elettorale ...corriere

Come Farsi Lasciare in 10 Giorni, per Matthew McConaughey il feeling con Kate Hudson 'è scattato immediatamente' - Matthew McConaughey ha citato anche un'altra famosissima diva con la quale ha interpretato una commedia romantica: Jennifer Lopez. I due sono stati protagonisti di Prima o poi mi sposo (2001), in cui ...comingsoon

Serata di Incontro con Due Scrittori di Prestigio: “Alle 9 della Sera” - Organizzata dall’Assessorato alla Cultura, la serata inaugura con “Un Viaggio tra gli Autori”, un incontro ... invita gli amanti della cultura a partecipare a questo evento, che si propone di ...politicamentecorretto