Con Freschi & Vangelisti il Casentino punta sull' artigianalità

(Di lunedì 22 aprile 2024) Arezzo, 22 aprile 2024 – “Sostenibilità,e umanità. Sono queste le parole che caratterizzano maggiormente la sfida più grande che oggi hanno i territori interni della nostra regione e dell’Italia, che possano dare l’esempio al mondo di come le cose belle e uniche si possono creare solo attraverso le mani sapienti dell’essere umano”. Con queste parole Deniseparla del progetto attivato all’interno dell’aziendasul fronte dell’a formazione di figure interne su tecniche antichissime di lavorazione dei metalli che sono quasi in via di estinzione come il micro mosaico e lo smalto a fuoco. Alcune ragazze che lavorano in azienda hanno partecipato a percorsi formativi con professionisti che si trovano a ...