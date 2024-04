Commessa malata di tumore e licenziata dal supermercato fa causa e vince | ottiene il risarcimento e torna al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024)dopo unal seno. E’ il caso di unadi undi Rieti: la vicenda risale al 2021. Laura, 50 anni, ha subito due operazioni e oltre tre mesi di chemioterapia per una recidiva tra l’ospedale di Terni e il De Lellis. Ma proprio quando tutto sembrava a posto, il direttore delle ha consegnato una lettera di licenziamento. Il motivo? La donna aveva superato i 180 giorni di assenza consentiti dalla legge, nonostante avesse lavorato a dicembre 2021 perché gli altri erano in ferie. E la lettera di licenziamento è datata 29 dicembre. “Dopo un mese didal mio rientro, mi hanno consegnato la lettera di licenziamento. Lavoravo in quelda più di 10 anni“, ha spiegato Laura al Messaggero. E così, supportata ...