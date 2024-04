Come il vetro smerigliato potrebbe salvare i raccolti dalla siccità su un’isola dei Caraibi

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 22 aprile 2024) Una soluzione innovativa per contrastare laricercatore nel campo della sanità pubblica a Grenada, mi occupo degli impatti del cambiamento climatico sull’agricoltura locale, in particolare dellache colpisce l’isola. In collaborazione con il governo di Grenada, abbiamo condotto un esperimento per testare Porous Alpha, un prodotto agricolo innovativo sviluppato in Giappone. Il funzionamento di Porous Alpha Porous Alpha è un tipo dischiumato ottenuto dadi scarto, carbonato di calcio e un ingrediente brevettato. Questo materiale, una volta aggiunto al terreno, crea pori che trattenendo l’acqua e i nutrienti, permettono alle piante di resistere meglio L'articolo proviene da News Nosh.