Come costruire e gestire il proprio patrimonio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) PARTITA a marzo, è in pieno svolgimento la sesta edizione di Youfinance, il percorso di formazione finanziaria online pensato e organizzato da QN-Economia & Lavoro e TraderLink. Ele precedenti edizioni di successo, anche questa rappresenta, spiega Mauro Pratelli, ad di Traderlink, una grande occasione di formazione e informazione aperto a chi vuole investire e/o operare sui mercati – sia già esperto o neofita del trading online – o più semplicemente conoscere e capire le regole dell’economia e della finanza. YouFinance, del resto, in oltre due mesi di eventi, iniziative, dirette e webinar online in vista del gran finale in presenza il 16-17 maggio al Centro congressi SGR di Rimini, dedica ampio spazio al modo corretto dii propri risparmi, con investimenti mirati e a basso rischio, ponendo grande attenzione anche agli strumenti ...