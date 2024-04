Come convertire documenti in PDF gratis

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 22 aprile 2024) I file PDF sono tra i più utilizzati per scambiarein formato digitale sia in ambito domestico sia a livello professionale. Con i file PDF inon sono facilmente modificabili e possono essere stampati con più facilità, risultando quindi il formato documento preferito negli uffici e nella pubblica amministrazione. Se si hanno difficoltà a condividere iWord, Excel e PowerPoint possiamo scoprireOffice in PDF in maniera del tutto gratuita, utilizzando le app presenti sul telefono, le funzioni presenti su PC o su Mac oppure utilizzando i siti online, accessibili da qualsiasi browser web. LEGGI ANCHE -> Programmi OCR perfogli di carta e PDF in testi modificabili 1)...