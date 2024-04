Coltivare Pomodori sul balcone | come ottenere un buon raccolto! Tutti i segreti!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 22 aprile 2024) Se desideriil pomodoro a casa tua questo è il periodo dell’anno più adatto. Infatti è possibile cominciare a piantare le piantine di pomodoro verso la metà di aprile fino a tutto il mese di maggio ma ovviamente dipende soprattutto dalla zona in cui si vive. Per questo motivo infatti al sud è possibile farlo anche un po’ prima. Tuttavia se si parte da un seme e si desidera seminarlo in una serra, anche simulata, è possibile farlo già durante il mese di marzo. Continuando a leggere questa pagina, invece, potrai scoprire com’è facilesul proprioinserendo delle piantine di pomodoro in un vaso. I passaggi da seguire sono molto semplici ed è perfetto per chi non è ancora pratico e vuole iniziare a mettere le mani nella terra. Non resta che mettersi ...