(Di lunedì 22 aprile 2024)(Pisa), 22 aprile 2024 –in pieno, un giovaneper. E’ successo tutto domenica sera, quando ai carabinieri è arrivata la segnalazione di un’aggressione a mano armata in. I militari di, insieme ai colleghi di Navacchio e del Radiomobile di Pontedera, hanno individuato il presunto responsabile poco dopo nella sua abitazione, con un coltello a serramanico lungo 23 centimetri. Il giovane è statoin flagranza e portato in carcere a Pisa con l’accusa di. Resta da capire il movente. La vittima nel frattempo era stata portata in ospedale in gravi condizioni ...

attacco in un centro commerciale a Sydney . Diverse persone sono state accoltellate, secondo quanto riferisce la Polizia locale, all'interno del centro commerciale Bondi Junction in...

Omicidio questa mattina, 21 aprile, a Esino Lario, centro montano in provincia di Lecco. Un uomo è morto accoltellato in paese. Secondo il quotidiano Il giorno la vittima è Pierluigi...

Omicidio questa mattina a Esino Lario, centro montano in provincia di Lecco. Un uomo è morto accoltellato in paese . La vittima è Pierluigi Beghetto , assessore comunale di 53 anni. Il...

Omicidio questa mattina a Esino Lario, centro montano in provincia di Lecco. Un uomo è morto accoltellato in paese . La vittima è Pierluigi Beghetto , assessore comunale di 53 anni. Il...

Coltellate in centro a Cascina, arrestato per tentato omicidio - Cascina (Pisa), 22 aprile 2024 – Coltellate in pieno centro a Cascina, un giovane arrestato per tentato omicidio .lanazione

Assessore comunale ucciso a Coltellate: arrestato vicino di casa - Un uomo di 53 anni è stato accoltellato a morte in strada. Si tratta di Pierluigi Beghetto (nella foto), assessore comunale e apicoltore. E’ accaduto stamani, ...pupia.tv

Ucciso a Coltellate ex assessore di Comune del Lecchese - Pierluigi Beghetto, consigliere comunale ed ex assessore del Comune di Esino Lario, in provincia di Lecco, è stato ucciso accoltellato, in strada, in via Giuseppe Verdi.blogsicilia