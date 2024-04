Colpito al petto il cantante Kendji Girac | è in pericolo di vita l’ex vincitore di The Voice Francia

Un ragazzo di 23 anni è morto venerdì per un Incidente sul lavoro a Montepulciano , nel Senese. L'infortunio si è verificato alle 12.51 in località Tre Berte. Sul...

Un ragazzo di 23 anni, Manuel Cavanna, residente a Cortona in provincia di Arezzo, è deceduto nel pomeriggio di ieri a causa di un grave incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda di Montepulciano . ...

Ancora una morte sul lavoro a Montepulciano, la Fiom Cgil: "Accade di nuovo in una ditta esterna" - "Il tubolare che a Montepulciano ha Colpito al petto e ucciso il giovanissimo operaio metalmecc ...

