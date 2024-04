"Collettivo Studentesco Irpino" chiama alla mobilitazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa nota delIl 25 Aprile assume una valenza rinnovata quest’anno. Non solo il ricordo doveroso del movimento partigiano italiano, una pagina di storia gloriosa di questo paese, fatto di uomini e donne che hanno avuto il coraggio di ribellarsi e di prendere le armi contro le barbarie nazifasciste, ma anche l’attuazione dei valori di quel grande movimento, valori di giustizia sociale e di lotta per la pace. Il nuovo fascismo dilaga, non solo con le folkloristiche manifestazioni nostalgiche, ma con l’aumento del clima di repressione che colpisce la libertà di tutte e tutti noi. Antifascismo oggi significa mobilitarsi contro lo sfruttamento sul lavoro, contro tutte le discriminazioni e contro ogni tentativo di riscrivere la storia, cercando di riabilitare i carnefici che trascinarono ...

