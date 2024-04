Codice della strada 2024 modifiche per i motociclisti

Leggi tutta la notizia su tenacemente

(Di lunedì 22 aprile 2024): in arrivo grossi cambiamenti per i. Ecco quali. Siamo pronti a condividere con te le recentiriguardanti ile le sue implicazioni per i. I Principali cambiamenti per i: 1. Maggiore severità sul livello di alcol alla guida: – Una delle misure più L'articolo proviene da Tenacemente.