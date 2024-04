Coachella 2024 | tutti i look beauty e hairstyle da ricreare

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Anche il secondo weekend delè giunto al termine, portando con sé, come ogni anno, performance attesissime, qualche nuova hit (Espresso di Sabrina Carpenter, che probabilmente risuonerà per tutta l’estate) e dei trend fashion la cui risonanza è internazionale. Salutiamo quindi ilraccogliendo elementi didi maggior tendenza in quest’ultimo festival, d’ispirazione anche per un everyday, specie durante la stagione estiva.: trucco soft e glowy Sembrano prevalere due tendenze principali (prima le basi: protezione solare obbligatoria) per quanto riguarda il make-up. Da un lato nudeche puntano tutto su semplicità ...