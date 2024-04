Cnpr Forum - senza salute non c’è futuro

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 22 aprile 2024) Alincentrato sul tema dellahanno partecipato Ugo Cappellacci di Forza Italia, Sandra Zampa del Partito Democratico, Andrea Mascaretti di Fratelli d’Italia ed Elisa Pirro del Movimento 5 Stelle. “La difficile situazione in cui versa il servizio sanitario nazionale è il risultato di anni di tagli che hanno depauperato il sistema sanitario nazionale. Parliamo di 37 mld negli ultimi 15 anni. Noi siamo intervenuti con nuove risorse per le Regioni al fine di ridurre le liste d’attesa incrementando il Fondo Sanitario Nazionale di 11 mld di euro. Siamo al lavoro per il nuovo piano nazionale della gestione delle liste che sarà accentrata per migliorare l’efficienza. Abbiamo iniziato a fare fronte alla carenza di personale modificando il numero chiuso nelle facoltà di medicina e con il decreto Pnrr si potranno impiegare ...