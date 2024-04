Circolo polare artico Giornata della Terra

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 22 aprile 2024) Temperatura 3 gradi, pioggia che ha sciolto la neve. In quella parte del, nelle Svalbard, pochi giorni fa il manto nevoso era di 35 centimetri e la temperatura ben sotto lo zero. In queste ore il rilevatore del manto nevoso realizzato dagli studenti dell’istituto industriale “Ettore Majorana” di Martina Franca è, dunque, a riposo. L'lo proviene da Noi Notizie..