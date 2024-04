(Di lunedì 22 aprile 2024) Angelonon potrà prendere parte all'ultima sessione della Plenaria delin corso a Strasburgo. L'eurodeputato della Lega ha avuto tre giorni di sospensione dello stipendio, sei dai lavori dell'Assemblea comunitario e un richiamo formale per due episodi avvenuti in...

Ciocca sospeso dal Parlamento europeo: mostrò un cappio in Aula a Lagarde - Il leghista dovrà rinunciare a tre giorni di stipendio e non potrà partecipare per sei giorni ai lavori dell'Aula, non prenderà quindi parte all'ultima sessione. Lui: "Vogliono mettermi a tacere" ...europa.today