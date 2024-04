Cinquecento etilometri per la ' Saturday Night Live' durante la movida

(Di lunedì 22 aprile 2024) La Spezia, 20 aprile 2024 – L’assessore alla sicurezza Giulio Guerri e il comandante della polizia locale Francesco Bertoneri hanno consegnato 500monouso al consigliere giovane della Croce Rossa della Spezia Fabio Dardengo, nell’ambito della quinta edizione del progetto di educazione alla sicurezza stradale '', sostenuto dal Comune della Spezia e dal Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione. Gli, acquistati dall’amministrazione comunale, verranno messi a disposizione dai Giovani della Cri spezzinale serate dellain centro per i ragazzi che si vorranno sottoporre gratuitamente ad alcoltest prima di mettersi alla guida. “Grazie al Comune della Spezia per questo contributo fondamentale alla buona ...

