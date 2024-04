Cina | Zhejiang - Luting sviluppa industria ecologic - turismo rurale 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Yuyao, 22 apr – (Xinhua) – Turisti posano per delle foto su un antico ponte nel villaggio di Zhongcun, cittadina di, citta’ di Yuyao, nella provincia orientale cinese dello, il 13 aprile 2024. Fedele al concetto secondo cui “le acque limpide e le montagne lussureggianti sono beni inestimabili”, la cittadina diha sfruttato l’ambiente locale come vantaggio perre l’a e promuovere il. Con foreste di montagna che coprono circa 58 chilometri quadrati, ovvero l’85% della superficie totale della cittadina,mira a utilizzare le sue ricche risorse naturali, agricole, storiche e culturali in modoo per attirare piu’ turisti. (Xin) ...