Cina | Yunnan registra forte espansione turismo a gen-mar

(Di lunedì 22 aprile 2024) Kunming, 22 apr – (Xinhua) – La provincia sud-occidentale cinese delloha accolto 300 milioni di turisti nazionali e stranieri nel primo trimestre (Q1) di quest’anno, con un aumento del 5,3% rispetto all’anno precedente, secondo il dipartimento provinciale per la cultura e il. Le entrate turistiche della provincia sono state di oltre 391,7 miliardi di yuan (circa 55,1 miliardi di dollari) nel primo trimestre, con un aumento del 16,1% su base annua, ha dichiarato il dipartimento. Lovanta ricche risorse turistiche, tra cui sei siti dichiarati patrimonio mondiale dell’UNESCO, come la Citta’ vecchia di Lijiang e i terrazzamenti a riso di Hani. La provincia ospita inoltre oltre 20 gruppi etnici, il che la rende una destinazione affasnte per i turisti nazionali e internazionali. (Xin) ...