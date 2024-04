Cina | presenta linee guida per migliorare sistema servizi di volontariato

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pechino, 22 apr – (Xinhua) – Gli uffici generali del Comitato centrale del Partito comunista cinese e del Consiglio di Stato hanno pubblicato congiuntamente una serie diperildididel Paese. Si tratta del primo documento pubblicato dalla leadership centrale che definisce pianitici perildi questinella nuova era. Lecomprendono nove parti, che si concentrano su aree quali la mobilitazione, l’offerta e l’organizzazione del personale per idi. Attualmente laconta 236 milioni di volontari registrati. ...

Hefei, 16 apr – (Xinhua) – La tomba di Wuwangdun, rinvenuta nella provincia orientale cinese dell’Anhui, e’ stata confermata come la tomba piu’ grande e di piu’ alto livello dell’antico stato Chu, ...

La presenta zione del libro del L’attrice Gaia Zucchi prevista per martedì 23 aprile nella Chiesa di San Potito, apre il calendario di eventi a cura dell’associazione Ad Alta Voce Ets. L’attrice Gaia ...

Nanchino, 19 apr – (Xinhua) – L’Associazione cinese degli scrittori ha pubblicato un piano per sostenere la creazione di letteratura online , con l’obiettivo di promuovere a sua volta lo sviluppo di ...

Microsoft Lombardia Community Challenge, l'iniziativa di Microsoft per supportare progetti locali nel milanese (e non solo) - Microsoft Lombardia Community Challenge nasce con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità sociale e ambientale attraverso lo sviluppo di competenze digitali, salute e benessere, coesione sociale e ...edge9.hwupgrade

Rimini pronta per il Sigep, 500 brand da 30 Paesi - E’ ai nastri di partenza con oltre 500 brand espositori provenienti da 30 Paesi diversi la seconda edizione di Sigep China. In programma, in contemporanea con Anuga Select China, allo Shenzhen Convent ...chiamamicitta

Gb: formalmente incriminate presunte spie a servizio Cina - Sono state formalmente incriminate dalla polizia britannica le due persone, due uomini di 29 e 32 anni, arrestate lo scorso anno nel Regno Unito poiché sospettate di spionaggio a favore della Cina. Lo ...ansa