Pechino, 12 feb – (Xinhua) – La Agricultural Development Bank of China, la banca politica rurale del Paese, ha dichiarato di aver emesso prestiti per un totale di circa 2.780 miliardi di yuan (circa ...

Cina: emette allerta gialla per temporali - Pechino, 22 apr - (Xinhua) - Il Centro meteorologico nazionale cinese ha emesso un'allerta gialla per i temporali di oggi, poiche' forti acquazzoni ...romadailynews

Alluvione in Cina: piogge torrenziali e dispersi, i video del disastro - Undici persone risultano disperse a causa delle piogge torrenziali abbattutesi nella Cina meridionale e decine di migliaia sono state costrette ad evacuare, mentre Pechino ha attivato la risposta ...tg.la7

Tesla riduce i prezzi in Cina e Germania in seguito alla diminuzione del prezzo dell'FSD - La casa automobilistica ha diminuito il costo della Model 3 aggiornata in Cina di 14.000 yuan (1.930 dollari), portandolo a 231.900 yuan (32.000 dollari), come indicato sul suo sito web. In Germania, ...it.investing