Ciclismo - Giro di Romandia 2024 | percorso e altimetrie di tutte le tappe

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ile ledeldi, in programma da martedì 23 a domenica 28 aprile e come sempre destinato a rappresentare un importante banco di prova in vista dell’imminented’Italia. La corsa svizzera vedrà al via diversi corridori di primo piano, con lo sguardo degli appassionati italiani che sicuramente si soffermerà sulle prestazioni di Damiano Caruso e Giulio Ciccone. Un prologo molto breve darà il via alle ostilità, poi spazio a tante salite e a un’altra cronometro ben più lunga e impegnativa. Insomma, unche si conferma esigente e completo: lo spettacolo sembra garantito. Andiamo a scoprire nel dettaglio i segreti di ogni giornata dell’edizione numero 77 delDI ...