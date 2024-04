Ciclismo - come sta Carlos Canal dopo l’incidente nella Liegi-Bastogne-Liegi | gli ultimi aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) La caduta dialla2024 ha destato non poche preoccupazioni per il corridore spagnolo della Movistar.l’impatto contro un paletto, l’iberico ha accusato diversi problemi, che la sua squadra ha spiegato in un tweet: “la caduta alla, il corridore gallego ha sofferto un trauma cranico, ma è poi risultato negativo agli esami per riscontrare lesioni ossee o cerebrali.ha delle ferite e contusioni al fianco sinistro e ad entrambe le ginocchia, senza altre lesioni da segnalare. Passerà la notte sotto osservazione, seguendo il protocollo per le contusioni alla scatola ...