Ciambellone rustico salumi e formaggi | senza lievitazione - saporitissimo!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ilè uno di quei piatti che non può mancare nel paniere, colmo di ogni squisitezza e pronto per una bella scampagnata fuori porta, con questi primi tepori primaverili. E se poi il tempo non fosse così clemente e le temperature precipitassero nuovamente costringendoci in casa, pazienza! Lo mangeremo seduti a tavola, in cucina o in sala, con lo stesso piacere, perché è squisito! Ma la sua golosità non è l’unico particolare di questa ricetta, perché, nonostante ci siano degli ingredienti possiamo utilizzare questa preparazione per reinventare le rimanenze diin frigorifero o le verdure avanzate, perché possiamo aggiungerle tranquillamente nell’impasto. Se non finisce subito, possiamo conservarla, conserviamola in un luogo fresco e ...