Ci risiamo - Soros finanzia Più Europa ma i vertici del partito li rivedicano

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’importante imprenditore ungherese non smette di dare soldi ad alcuni partiti italiani, ma il segretario nazionale Magi e il deputato Della Vedova li rivendicano Ci, Georgerispunta tra i principalitori dei partiti italiani. Di uno in particolare. Già perché da alcune carte visionate e verificata da Adnkronos, il famoso e poliedrico finanziere ungherese ha partecipato con oltre un milione di euro Più, ilche è stato fondato da Emma Bonino nel 2017 e che adesso viene guidato da Riccardo Magi. E guardando le carte, colpisce che il magnate nato in Ungheria e che da qualche anno è stato naturalizzato cittadino americano, ha tirato fuori un sacco di soldi per ile precisamente per sei esponenti di Più, soprattutto per ...