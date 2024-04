Chiuse le urne in Basilicata Primo instant poll | Bardi avanti di oltre 10 punti su Marrese

(Di lunedì 22 aprile 2024) AGI -lein. Inizia lo spoglio delle schede che eleggerà il prossimo consiglio regionale. Ildiramato da Yoodata per Telenorba vede Vito(centrodestra) tra il 53 e il 57 (totale coalizione centrodestra 53 - 57). Piero(centrosinistra+m5s) 41 – 45 ( coalizione 41 e 45) e Eustachio Follia (Volt) tra 1 e 3 per cento. Affluenza finale: 50,3% in calo rispetto al 2019 Affluenza finale alle elezioni regionali in(193 sezioni su 682): 50,3% (56,3% alle regionali 2019). Indalle ore 7 hanno riaperto le 682 sezioni dove i 567.959 aventi diritto al voto potranno recarsi anche oggi fino alle ore 15 per eleggere il governatore e 20 componenti del ...

