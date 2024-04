Chiara Ferragni riappare sui social ed è pioggia di insulti | Il nulla

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024)prova a ripartire dopo il difficile periodo appena trascorso. Accantonati caso Balocco separazione da Fedez, l’influencer è tornata su Instagram con una nuova strategia e nuove collaborazioni da sfoggiare. Figli e vita quotidiana ridotti al minimo, il profilo didiventerà più improntato sul lavoro che l’ha resa celebre. Una scorciatoia per sfuggire alle critiche degli ultimi mesi e attirare nuovi marchi di moda da pubblicizzare dopo la fuga di alcuni dei suoi partner più importanti. Un tentativo che, al momento, non sembra funzionare. Nel suo viaggio a Romaha cercato di stupire i follower con un body trasparente che fa parte della sua nuova collezione. La risposta dei fan però non è stata quella attesa:di, soprattutto per il capo di ...