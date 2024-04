Chiara Ferragni - a Mattino 5 la rivelazione esplosiva della Panicucci | nuovi guai in arrivo?

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 22 aprile 2024) News Tv. Nel corsopuntata di oggi, lunedì 22 aprile 2024, di5, Federicaha fatto una nuovascioccante che riguardae Fedez. Unache è destinata a far crollare ancora di più l’idea che il mondo ha dei due vip, che ora più che mai sembrano estremamente avidi. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Che tempo che fa”, Luciana Littizzetto in preda al dolore: cos’è successo (VIDEO) Leggi anche: Serena Bortone, conseguenze choc dopo il caso Scuratie Fedez hanno ricevuto contributi statali per le loro società Fedez ehanno percepito alcuni contributi pubblici negli ultimi anni per alcune loro imprese. ...